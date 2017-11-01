Хабиб Нурмагомедов: "Барбоза, возможно, является лучшим "ударником" в UFC"

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой в UFC 30 декабря с бразильцем Эдсоном Барбозой. По словам Нурмагомедова, его соперник имеет лучшую ударную технику среди всех бойцов легкого веса. Поединок состоится в рамках турнира UFC 219 в Лас-Вегасе.

- Барбоза как соперник очень хорош, у него высокий процент защиты от переводов в партер, двигается хорошо и, бесспорно, лучший "ударник" в нашей весовой категории, возможно, даже лучший вне зависимости от весовой категории, - цитирует khabib.com Нурмагомедова. - Я больше хотел подраться с Фергюсоном, но он ждет Макгрегора, который не может определиться, будет он драться с американцем Нейтом Диасом или вовсе завяжет. У них все не определено и все они в ожидании, а я ждать больше не могу и принял этот бой. Если не считать боя за титул, то Эдсон - самый лучший вариант для меня, так как я на втором месте в рейтинге легковесов UFC, а он на третьем.