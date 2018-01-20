Хабиб Нурмагомедов: "7 апреля дерусь почти в России - в Бруклине"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отметил, что сосредоточен на том, чтобы 7 апреля в поединке с американцем Тони Фергюсоном вершить историю. Также боец добавил, что ему про турнир UFC в России ничего не известно.

– Про турнир UFC в России я ничего не знаю, – цитирует Allboxing Нурмагомедова. – Если это не PPV-турнир, то я не могу драться, потому что дерусь только на турнирах PPV. Сейчас у меня есть бой, и он почти в России, он пройдет в Бруклине. Там живут много выходцев из России и стран бывшего СССР. Бруклин почти российский. Посмотрим. У меня есть соперник, есть дата, и я сосредоточен на том, чтобы 7 апреля вершить историю.

Напомним, что бой за звание чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедов - Фергюсон состоится 7 апреля в Нью-Йорке.