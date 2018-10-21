Хабиб мотивирует "Анжи": "Желаю футболистам, чтоб не расстраивались и шли вперед, впереди еще долгий сезон"

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов после матча 11-го тура чемпионата России "Анжи" - ЦСКА (0:2) в интервью пресс-службе клуба рассказал о своих впечатлениях от игры. Перед игрой состоялось чествование чемпиона UFC, защитившего пояс в бою с Конором Макгрегором.

- Поделитесь эмоциями от сегодняшней игры, от чествования.

- Очень приятно. Сегодня присутствовали два бывших президента нашей республики - и Муху Гимбатович Алиев, и Магомедали Магомедович Магомедов. Очень приятно было, что руководство пригласило столько людей, что чествовали, круг почета. Это было очень приятно, когда твой труд оценили. Думаю, что многие люди меня поймут.

А по игре - второй тайм хорошо сыграли, первый - провалили. Но это спорт: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Хорошо сыграли. ЦСКА - очень хорошая команда. Меня немного расстроило то, что ЦСКА недавно выиграл у "Реала", сейчас у "Анжи". Это два моих любимых клуба. Но я поздравляю их. А нашим желаю, чтоб не расстраивались и шли вперед, впереди еще долгий сезон. Надо биться, народ ждет победы. Не надо сдаваться!