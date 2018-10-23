Хабиб хочет провести бой с Мейвезером в "Лужниках" и собрать 100 тысяч

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует провести бой с американским боксером Флойдом Мейвезером на стадионе "Лужники". Россиянин заявил о намерении встретиться с Мейвезером после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Сам Мейвезер принял вызов, призвав спонсоров готовить крупные суммы. В августе 2017 года он уже проводил бой с Макгрегором по правилам бокса и победил в 10-м раунде техническим нокаутом.

"Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А, самое важное, в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?" - написал Хабиб в Инстаграме.

Напомним, что вместимость "Лужников" после реконструкции составляет 81 тысячу зрителей.