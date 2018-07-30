Главный тренер сборной России: "Сборы установили рекорд - 108 спортсменов"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай поделился своими впечатлениями о стартовом этапе работы с национальной командой.

- Завершились первые учебно-тренировочные сборы - стартовый этап работы с новой командой, - отметил Капшай. - Сборы в этом году установили рекорд, в общей сложности в них приняли участие сразу 108 человек. Состав частично обновился: в команде осталось несколько спортсменов прошлого года, а также вернулись два спортсмена 2016 года.



Появились новые талантливые и интересные ребята. Кроме того впервые поехали победители прошлогоднего первенства, эти ребята в этом году переходят во взрослую категорию. Сейчас им необходим опыт практических тренировок.

Традиционная схема работы уже хорошо зарекомендовала себя, поэтому мы не стали ничего менять: сборы состояли из пяти трехдневных микроциклов: три дня тренировочных, четвертый - выходной. Сейчас перед тренерским штабом нет задачи выводить кого-то на пик формы.



Есть необходимость просмотреть, обкатать новых спортсменов и подвести всех примерно к средней кондиции. Повысить уровень как в техническом, так и тактическом плане, "подлатать броню", так как тут очень хорошая восстановительная медицинская база, чтобы хорошо подготовится к осеннему сезону: к Кубку России, мастерским турнирам, международным соревнованиям.

В период летнего лагеря наши тренеры и бойцы провели мастер-классы в Севастополе и Симферополе. Кроме того в рамках текущих сборов вполне успешно опробовали на взрослых спортсменах соревнования по ММА в разделе "борьба", без ударной техники.



Ведь у нас есть дети, которые занимаются с 9 до 12 лет без соревновательной практики. Поэтому есть необходимость разработать именно такие соревнования по нашему виду спорта.