Глава UFC считает, что ММА могут включить в программу Олимпиады

Президент UFC Дана Уайт считает, что у ММА есть неплохие перспективы для попадания в программу Олимпийских игр. UFC поддержал объединение мировых федераций смешанных единоборств. Две ведущие мировые федерации - IMMAAF и WMMAA - договорились об объединении. Первое объединенное мировое первенство проходит в Бахрейне с 11 по 18 ноября. В нем принимают участие спортсмены из 52 стран мира.

- Мы поддерживаем объединение организаций IMMAF и WMMAA для развития ММА в будущем, а также для того, чтобы вид спорта занял свое место в программе Олимпийских игр, - цитирует ТАСС Уайта.