Глава UFC считает, что Джонс сознательно принял допинг

Президент UFC Дэна Уайт считает, что чемпион полутяжёлого веса Джон Джонс умышленно принял допинг перед первым же боем после дисквалификации. В организме 30-летнего американца после победы над Даниэлем Кормье были выявлены запрещенные вещества.

- Не могу в это поверить. Я все еще не могу в это поверить, – цитирует MMA Junkie Уайта. - Это плохо. Теперь должно пройти расследование, по итогам которого узнаем, как эта ситуация разрешится. Но, безусловно, это плохая ситуация.

Я слышал, что этот препарат выходит из организма за два дня. Это то, что я слышал. Хотя не знаю достаточно об этих вещах, но это то, что я слышал. Так что у него был смысл сознательно принимать допинг. Также виноваты те, кто давал ему советы. Если он это сделал, он не просто выходил на улицу и покупал это вещество сам. Кто-то дал ему его.