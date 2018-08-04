Глава UFC - о бое Нурмагомедов - Макгрегор: "Это будет большая битва"

Глава UFC Дана Уайт уверен, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором станет самым большим в истории. Поединок запланирован на 6 октября.

– Согласовать этот бой было совсем не сложно, – цитирует MMA Mania Уайта. – Это то, что делает Конора Макгрегора международной суперзвездой, а Хабиба настоящим убийцей. У нас есть два парня, которые в самом расцвете сил. Невероятное противостояние. Это будет большая битва. Считаю, что это самый большой бой за всю историю компании, не считая боя Конора против Мэйвезера.