Глава UFC назвал имена возможных соперников Хабиба

Глава UFC Дана Уайт не исключил возможности проведения матча-реванша между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Также он назвал имена других бойцов, с которыми в следующий раз может сразиться российский спортсмен.

"Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором побил все рекорды, это был великолепный поединок. Хабиб в нем выиграл, и это значит, что в дальнейшем он может встретиться с американцами Тони Фергюсоном и Дастином Пуарье, либо же провести матч-реванш с Конором" – цитирует Уайта ESPN.

Предыдущий поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября в США. Он завершился победой Хабиба, который защитил свой пояс UFC в легком весе. Сразу после боя на ринге произошла массовая драка между командами бойцов. Обоих спортсменов дисквалифицировали до 10 декабря а выплата гонорара Нурмагомедову в размере двух миллионов долларов была заморожена по решению Атлетической комиссии штата Невада, где проходил поединок.

На данный момент Нурмагомедов провел 27 боев под эгидой UFC, и в каждом из них он одержал победу.