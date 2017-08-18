Глава UFC: "Макгрегор надирал зад Малиньяджи на протяжении 12 раундов"

Глава UFC Дана Уайт выразил уверенность в том, что боксер Пол Малиньяджи поступил правильно, покинув лагерь ирландца Конора Макгрегора. По словам президента промоушена, благодаря этому 36-летний американец, помогавший ирландцу подготовиться к бою с Флойдом Мейуэзером-младшим, сохранит здоровье.

– Если говорить о здоровье Малиньяджи, то он принял правильное решение, покинув лагерь. Как я отношусь к этому? Это меня не касается, – приводит Boxing Scene слова Уайта. – Договор был между ним и Макгрегором. Но, повторюсь, с точки зрения здоровья он поступил правильно. Ему надирали зад на протяжении 12 раундов спарринга. Это была самая большая трепка, которую я видел.

Напомним, что Малиньяджи после ухода опубликовал кадры подготовки Макгрегора к бою с Мейуэзером. В ответ ирландец выложил видеозапись, на которой он послал американца в нокдаун. Позже Малиньяджи вызвал Конора на бой.

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