Глава UFC: "Хабиб остается"

Глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов​ не покинет промоушен. После скандала, возникшего после поединка россиянина с Конором Макгрегором, появились слухи о том, что Нурмагомедов может продолжить выступления под эгидой другой организации.

– У нас все в порядке, – цитирует TMZ Уайта. – У нас хорошие отношениях с Хабибом. Не знаю, кто будет его следующим соперников. Об этом еще не говорили, потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC. Тухугов? Что будет с ним, пока не знаю.

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