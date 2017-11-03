Глава UFC договорится с Макгрегором по поводу его возвращения

Президент UFC Дана Уайт уверен, что сможет договориться с чемпионом организации Конором Макгрегором. Ирландец ранее заявил, что не будет выступать, пока не станет совладельцем UFC.

Ранее Уайт отметил, что проведет переговоры с Макгрегором о продаже ему части акций, если это единственный способ удержать его в промоушне.

– Когда мы ведем переговоры с Макгрегором, он всегда любит делать подобные сумасшедшие вещи. Но мы всегда с ним в итоге заключаем сделки. С Макгрегором легко вести дела, мы договоримся и в этот раз, – цитирует Уайта mmajunkie.com.