20:26 17 января | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке

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UFC намерен лишить Конора МАКГРЕГОРА (в центре) пояса и сделать бой между Хабибом НУРМАГОМЕДОВЫМ (слева) и Тони ФЕРГЮСОНОМ титульным.Макгрегор сдаст пояс Нурмагомедову?

 

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире радиопрограммы Toucher and Rich сообщил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся на шоу UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что UFC намерена сделать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном титульным. Как отметил Уайт, ирландский чемпион организации Конор Макгрегор, который не выходил на ринг полтора года, будет лишен своего пояса.

Напомним, россиянин должен был встретиться с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за сгонки веса.

 

 

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