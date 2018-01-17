Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире радиопрограммы Toucher and Rich сообщил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся на шоу UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что UFC намерена сделать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном титульным. Как отметил Уайт, ирландский чемпион организации Конор Макгрегор, который не выходил на ринг полтора года, будет лишен своего пояса.

Напомним, россиянин должен был встретиться с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за сгонки веса.