Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон пройдет 7 апреля в Нью-Йорке

Президент UFC Дэйна Уайт в эфире радиопрограммы Toucher and Rich сообщил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон встретятся на шоу UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что UFC намерена сделать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном титульным. Как отметил Уайт, ирландский чемпион организации Конор Макгрегор, который не выходил на ринг полтора года, будет лишен своего пояса.
Напомним, россиянин должен был встретиться с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за сгонки веса.
Dana White confirms @TeamKhabib will fight @TonyFergusonXT at #UFC223. https://t.co/c6Ygnepy44– BJ Penn (@bjpenndotcom) 17 января 2018 г.
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Только Тони, только победа!!
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