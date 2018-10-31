Глава Fight Night Global высказался о возможном переходе Тухугова

Президент Fight Night Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный переход в его организацию бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова. В настоящее время Тухугов входит в UFC, однако его будущее в этой организации неопределенно.

– Вообще, желаю, чтобы у Зубайры все наладилось в UFC. Мы с ним ранее встречались не как промоутер и боец, а как два старых товарища, – цитирует Tofight Гаджиева. – Помню его еще 18 летним пацаном, когда он тренировался в зале у Ахмеда Мусаева, мы его возили на первенство России по боевому самбо. Поэтому, последнее, что мы бы с ним обсуждали – это его переход в Fight Nights.