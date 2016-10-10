Геннадий Капшай: "Загнать MMA снова в подполье - не выход"

Главный тренер сборной России по MMA Геннадий Капшай уверен, что предложение трехкратного олимпийского чемпиона и депутата Госдумы Александра Карелина о лишении MMA госаккредитации будет иметь лишь негативные последствия. По его словам, это вызовет еще больше проблем в регулировании данного вида спорта.

- Я уважаю Александра Карелина, но его мнение о том, что MMA больше не стоит считать спортом, неправильное, - сказал Капшай. - Если лишить MMA госаккредитации, этот вид спорта снова вернется в подполье, что вызовет еще больше проблем в регулировании.

Для того чтобы подобных проблем, как в ситуации с детскими боями в рамках Гран-при "Ахмат" 2016, больше не возникало, нужно просто законодательно отрегулировать MMA. Прописать все до мелочей. В любом случае, я не вижу существенных поводов для того, чтобы снова отбросить этот спорт на задворки. К нам приходит все больше молодых людей, которые любят MMA. И ставить их за рамки признанного вида спорта было бы неверным. (Сергей ФИШ)