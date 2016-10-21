Геннадий Капшай: "Российские бойцы ММА не подвели Федора Емельяненко на чемпионате Европы"

Старший тренер сборной России по смешанным единоборствам Геннадий Капшай отметил, что бойцы своими выступлениями на чемпионате Европы не подвели президента Союза ММА России Федора Емельяненко. На первенстве континента по ММА в Санкт-Петербурге россияне одержали победы во всех семи весовых категориях.

– Сейчас состояние эйфории, – приводит "Р-Спорт" слова Капшая. – Мы впервые показали стопроцентный результат, все ребята отработали на максимуме. Очень довольны результатом, спасибо ребятам за то, что мы готовили. Они отнеслись ко всему ответственно. И отдельная благодарность личным тренерам, которые подвели ребят к кондициям, а нам оставалось их подвести к соревнованиям. Также благодарность тренерам сборной. Мы создали семейный микроклимат.

Также спасибо Федору Владимировичу за то, что он у нас есть. Он наше знамя, флагман, а мы его не подводим своим трудом и отношением. Сейчас мы недельку-полторы отдохнем и приступим к подготовке к чемпионату мира в Китае. Мы опять привлечем оба состава, собираемся провести сборы в Старом Осколе. На чемпионате мира мы хотим повторить результат чемпионата Европы.