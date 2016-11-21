Геннадий Капшай: "Надеюсь, что сборная России завоюет все золото чемпионата мира по ММА"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай назвал Казахстан главным противником своей команды на предстоящем чемпионате мира в Макао. Турнир пройдет 26 и 27 ноября.

– В этом году подготовку мы решили разбить на два крупных этапа, – начал Капшай. – Первый российский тренировочный лагерь проходил в Старом Осколе, куда были вызваны оба состава национальной команды, завоевавшей, напомню, все "золото" чемпионата Европы. Также на сборах к нам присоединилась команда Fedor Team и клуб "Александр Невский", сильнейшие бойцы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В настоящий момент первый состав сборной России проходит уже второй этап подготовки в Таиланде на базе клуба Fairtex. Хочу отметить очень хорошие условия и дружескую атмосферу, которая воодушевляет ребят. Главной целью завершающего этапа является акклиматизация и подгонка веса.

Все спортсмены сборной подошли к предстоящему чемпионату мира в Макао в хорошей форме без травм, тренируются в прекрасном настроении. Есть все основания надеяться, что повторим результат чемпионата Европы и завоюем все "золото" чемпионата мира-2016.

Основной конкурент России на чемпионате мира, как всегда, сборная Казахстана - сильная, выученная и подготовленная команда. Другие сборные также заметно прогрессируют. Сюрпризов ждем от китайской команды - хозяйки чемпионата мира. Вообще уровень ММА в мире заметно поднялся. Будут очень интересные бои. Думаю, многие из них могут украсить турниры международных профессиональных федераций.