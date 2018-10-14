Геннадий Капшай: "Думаю, Емельяненко выиграет Гран-при"

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай прокомментировал поединок Федора Емельяненко с Чейлом Сонненом, в котором россиянин нокаутом в первом раунде одержал победу и вышел в финал Гран-при тяжеловесов Bellator. В финале турнира Федор встретится с Райаном Бейдером, который победил по очкам в полуфинале Мэтта Митриона. Бой пройдет 26 января 2019 года в Лос-Анджелесе.

– Естественно, очень рад победе Федора. Как раз вчера мы на чемпионате Европы в Испании завоевали семь золотых медалей и одну бронзу (проходил в испанской Гвадалахаре с 12 по 13 октября – Прим. "СЭ"). А тут еще подоспела победа нашего спортсмена. Все выигрывают и находятся на позитиве. Это очень приятно. Ведется тренерская работа, союз ММА России не сидит сложа руки. Видно, в какой хорошей форме вышел на бой Емельяненко. Был по-хорошему заряжен и по-спортивному зол.

– Шансы у Соннена были?

– Нет. Знаете, так и предполагал, что бой не продлится долго. Потому что, когда Федор готов эмоционально и физически, то тут.... Но с другой стороны это тяжеловесы. Здесь есть шансы на "лаки панч" (с англ. удар наудачу – Прим. "СЭ") от оппонента. По большому счету не было сомнений в победе Федора. Думаю, что он выиграет и сам Гран-при.

– С Бейдером будет сложнее.

– Да-да. Конечно. Никто не спорит. Но с сегодняшним соперником исход был закономерен. Слава богу, что Федор победил. Он молодец. Мы его очень любим, уважаем и всячески поддерживаем. Для нас всех праздник, когда Федор выигрывает. (Арман Мкртчян)