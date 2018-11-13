Галиев встретится с бывшим соперником Макгрегора

15 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира RCC5 российский боец смешанных единоборств Венер "Башкир" Галиев (29-10) проведет бой с бразильцем Диего Брандао (23-13).

Диего Брандао успешно выступал в UFC с 2011 по 2016 годы. Четыре года назад бой Брандао с Конором Макгрегором стал главным на турнире UFC Fight Night 46, где Брандао проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок Галиев – Брандао будет носить статус реванша – спортсмены уже встречались в 2017 году на турнире Fight Nights Global, и тогда Брандао оказался сильнее. Поединок также проходил в Екатеринбурге.

Оба бойца замыкают первую сотню лучших бойцов в мировом рейтинге, а Галиев идет на первой строчке рейтинга легковесов Fight Nights Global и в случае успеха может претендовать на третий бой с Ахмедом Алиевым за титул чемпиона в своем дивизионе.(Алексей Максимов)