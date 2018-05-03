Фрэнк Мир — о бое с Емельяненко: "Я начал вести себя как человек, ввязавшийся в уличную драку"

Боец смешанных боевых искусств Фрэнк Мир признался, что проиграл бой 1/4 финала Гран-при Bellator Федору Емельяненко из-за того, что вышел из себя. Напомним, в поединке, который состоялся 29 апреля, россиянин нокаутировал соперника на 48 секунде первого раунда.

– Так получилось, что Федор своим броском вывел меня из себя, – цитирует MMA Fightning Мира. – Я начал вести себя не как спортсмен, а как человек, ввязавшийся в уличную драку, и это ни к чему хорошему не привело. Емельяненко не причинил мне боль, не получил никакого преимущества от своего броска, просто я не справился с эмоциями.

Отметим, что для Мира бой с россиянином был первым под эгидой Bellator.