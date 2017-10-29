Фредди Роуч дебютирует в UFC во время боя Сен-Пьера с Биспингом

Известный тренер Фредди Роуч помогать бойцу UFC Жоржу Сен-Пьеру во время его боя с Майклом Биспингом. Поединок состоится 4 ноября в Нью-Йорке. Для специалиста это будет дебют в роли тренера по смешанным единоборствам.

- Меня нельзя назвать крутым тренером в ММА, но Жорж предложил мне побывать в его углу, я согласился, - цитирует The Sun Роуча. - ММА отличается от бокса, но я знаком с этим видом единоборств. Раньше я и сам занимался борьбой, но не добился успеха. У меня есть тренерские идеи на этот счет.