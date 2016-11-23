Франциско Безерра: "Каждый тяжеловес мечтает встретиться на ринге с Федором Емельяненко"

Бразилец Франциско Безерра в преддверии поединка с Сергеем Харитоновым, который состоится 3 декабря, подчеркнул, что российский боец обладает большим потенциалом. По его словам, чтобы победить будущего соперника, нужно хорошо владеть разными техниками.

- Что думаете о вашем сопернике Сергее Харитонове?

Харитонов - великий боец, у него большой потенциал. Настоящий русский тяжеловес - очень сильный, жесткий, с тяжелыми руками.

- Какие навыки шлифуете в процессе подготовки к бою с Харитоновым?

- Я интенсивно тренируюсь. В моем арсенале техника из ушу-саньда, кикбоксинга и джиу-джитсу. Каких-то одних навыков недостаточно, чтоб выигрывать в смешанных единоборствах, - надо быть универсальным бойцом. Поэтому мы с моим тренерским штабом уделяем внимание как работе в стойке, так и работе в партере и настраиваемся драться все три раунда.

- С кем еще из бойцов вы бы хотели провести поединок?

Федор - это живая легенда в спорте, он доводил публику до неистовства своими приемами и нокаутами. Нам следует поблагодарить его за возвращение. Я не выбираю с кем драться. Но каждый тяжеловес мечтает когда-нибудь встретиться на ринге с Федором Емельяненко. Я ничем не отличаюсь от остальных.