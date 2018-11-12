Фото дня: Нурмагомедов с благотворительной миссией в Нигерии

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии, информирует ESPN. 30-летний россиянин улетел в эту африканскую страну с благотворительной миссией. Проект направлен на восстановление скважин с водой и строительство медицинских центров в стране.

According to Firas Zahabi, Khabib Nurmagomedov is doing some humanitarian work in Nigeria. Says #UFC lightweight champion is involved in a project providing the country with more clean water. The man really is a class act. pic.twitter.com/kKvzGjFrK3 – Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) 12 ноября 2018 г.