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Фото дня: Нурмагомедов с благотворительной миссией в Нигерии

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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов находится в Нигерии, информирует ESPN. 30-летний россиянин улетел в эту африканскую страну с благотворительной миссией. Проект направлен на восстановление скважин с водой и строительство медицинских центров в стране.

 

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