Фото дня. Два бойца UFC после поединка в одной больничной палате

Глава UFC Дана Уайт в своем Инстаграме выложил совместную фотографию бойцов Яира Родригеса и Чан Сон Джона после их боя на турнире UFC Fight Night 139. Спосртмены находятся в больничной палате, при этом пожимаю друг другу руки.

Напомним, что 26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца совершенно невероятным образом - локтем на последних секундах поединка. Поединок проходил в ночь с 10 на 11 ноября в Денвере (США).