Фото дня. Два бойца UFC после поединка в одной больничной палате

Глава UFC Дана Уайт в своем Инстаграме выложил совместную фотографию бойцов Яира Родригеса и Чан Сон Джона после их боя на турнире UFC Fight Night 139. Спосртмены находятся в больничной палате, при этом пожимаю друг другу руки.
Напомним, что 26-летний мексиканский спортсмен нокаутировал 31-летнего корейца совершенно невероятным образом - локтем на последних секундах поединка. Поединок проходил в ночь с 10 на 11 ноября в Денвере (США).
HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h– UFC (@ufc) 11 ноября 2018 г.
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