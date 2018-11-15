Флойд Мейвезер: "Ждите самый дорогой выставочный бой в истории!"

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший заявил, что поединок против бойца смешанных единоборств Тенсина Насукавы все-таки состоится. 41-летний американец отметил, что бой будет носить выставочный характер.

– Какие правила? Ждите показательного боксерского поединка, – приводит слова Мейвезера TMZ. – Никаких ударов ногами. Бой продлится 9 минут и это будет самая высокооплачиваемая выставочная встреча в истории. Я закончил профессиональную карьеру в боксе, но по-прежнему выступаю по всему миру и все равно зарабатываю большие деньги.

20-летний Насукава провел 27 боев по правилам кикбоксинга и все выиграл. Также на его счету четыре боя в ММА.

41-летний Мейвезер одержал 50 побед в 50 боксерских поединках. Последний из них – в августе 2017 года после возвращения с пенсии против чемпиона UFC Конора Макгрегора (победа техническим нокаутом в 10-м раунде).