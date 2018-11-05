Флойд Мейвезер: "Хочу войти в историю и стать первым, кто победит Насукаву"

Американский боксер Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что проведет бой с японцем Тенсином Насукавой. Поединок запланирован на 31 декабря, но пока не решено, по каким правилам он пройдет. 20-летний Насукава занимается кикбоксингом и смешанными единоборствами.

– Мы обсудим правила и весовые ограничения, – цитирует ESPN Мейвезера. – Сделаем это в ближайшую пару недель. Это особый бой, потому что мы дадим людям то, чего они никогда ранее не видели. Мир никогда не видел боя Мейвезера в Японии. Но я видел много японских фанатов, когда дрался в США.

Я не беспокоюсь по поводу весовой категории. Хочу поехать туда и показать все свои навыки в бою с другим умелым спортсменом. Мы хотим сделать шоу для публики. Я хочу развлечься и порадовать людей.

Когда мне предложили такой бой, я согласился сразу. Не раздумывал. Очень рад, что появилась такая возможность. Я даже немного удивлен. Мой соперник никогда ранее не проигрывал. И я хотел бы стать тем, кто войдет в историю, победив его. Мой удар может изменить историю. Очевидно, что он работает в верном направлении, потому что до сих пор не проигрывал. Он молод, быстр, непобедим, как и я. А людям такие интриги нравятся.

Напомним, что вызов Мейвезеру бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин сделал это после победы над Макгрегором в октябре. Бой в Лас-Вегасе завершился скандалом после драки с участием команд соперников, Хабиб победил Конора болевым приемом на челюсть в четвертом раунде и выбрался из октагона для атаки оппонентов. Атлетическая комиссия штата Невада еще не вынесла свой вердикт по наказанию всех участников, однако Нурмагомедову уже вернули половину замороженного гонорара – 1 миллион долларов.

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