Флойд Мейуэзер: "Никогда не сравнивайте меня с Макгрегором, это абсолютное неуважение"

Абсолютный чемпион мира в полусредней весовой категории Флойд Мейуэзер подчеркнул, что СМИ, которые сравнивают его с бойцом ММА Конором Макгрегором, проявляют неуважение к нему. Сравнения появились после того, как ирландец завоевал чемпионские титулы UFC одновременно в двух весовых категориях. Мейуэзер был чемпионом в пяти категориях.

- Я не слышал, чтобы Макгрегор не имел поражений, - приводит TMZ слова Мейуэзера. - И не слышал, чтобы он был лидером в ММА и имел титулы в пяти категориях. Я добился этого. Так что вы говорите что-то глупое. Он хоть раз получал за бой 300 миллионов? Вы можете говорить что угодно, но нужно различать правду и ложь. Никогда не сравнивайте Макгрегора со мной, это абсолютное неуважение ко мне. Я слон, а слон не водится с муравьями.