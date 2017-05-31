Финкельштейн – о турнире M-1 Challenge 79: "В продаже осталось всего 200 билетов"

Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал о предстоящем турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 79.

Турнир пройдет 1 июня в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе "Юбилейный". Мероприятие включено в культурную программу Петербургского международного экономического форума-2017.

– Завтра нас ожидает грандиозное событие. Очень громкие бои. В продаже осталось всего около 200 билетов. Это значит, что завтра будет полный аншлаг. Ребята покажут красивые поединки. У нас будет много гостей с Петербургского международного экономического форума. Половину партера точно заполнят представители форума. Это вдвойне почетно для нас, что есть такое большое внимание к турниру. Уже в третий раз мы проводим турнир в рамах ПМЭФ и с каждым разом он становится все популярнее и популярнее. (Сергей ЯРЕМЕНКО)