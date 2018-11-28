Финал чемпионата мира "Бои по правилам ТНА" пройдет 7 декабря

7 декабря двое российских бойцов Владислав Украинец и Игорь Дармешкин выступят в финале 11-го по счету чемпионата мира "Бои по правилам ТНА", который пройдет в Казани на площадке "Татнефть Арена".

25-летний Владислав Украинец из Соликамска - чемпион России, победитель Кубка мира, финалист чемпионата Европы по кикбоксингу в разделе К-1. 26-летний боец из Ставропольского края Игорь "Таффгай" Дармешкин - 5-кратный чемпион России по кикбоксингу, призер чемпионата мира и финалист чемпионата Европы WAKO.

Президент чемпионата мира "Бои по правилам ТНА" Андрей Святов: "Финальный бой в категории до 70 кг между Владислав Украинец и Ассуйк Юсеф из Копенгагена. Россиянин на протяжении всего сезона демонстрировал ювелирную технику и высокую скорость, благодаря которой доминировал над всеми достаточно серьезными соперниками. Думаю, что у него есть все шансы стать открытием года. Что касается датчанина, то он является достаточно волевым, жестким бойцом и не будет соглашаться на вторую роль в поединке.

В другом финальном бою в категории свыше 80 кг Игорь Дармешкин выйдет в ринг против чемпиона Голландии и чемпиона стран Бенилюкса по кикбоксингу в разделе К-1 Фабио Касстелло Кваси. Дармешкин - великолепный кикбоксер. Несмотря на то, что все свои бои Игорь прошел без нокаутов, его техника в сочетании с волевым характером позволяет в нужный момент вырывать победу, не отступает и терпит до конца. Кваси – практически, его зеркальное отражение. Он обладает мощным ударом и умеет держать удар.

Третий финальный бой до 80 кг, в котором чемпион мира, чемпион России и чемпион Узбекистана по кикбоксингу WAKO в разделе К-1 и "лоу-кик" Шер Мамузулунов из Узбекистана будет защищать титул чемпиона "Бои по правилам ТНА" против амбициозного сербского спортсмена Любо Ялови, который шаг за шагом приблизился к заветному мечте - Кубку "Татнефть". Оба спортсмена невероятно мотивированны и обладают интересной комбинационной техникой, мощнейшими ударами, умеют быстро двигаться и защищаться, при этом сохраняют и распределяют силы на всей дистанции боя.

Особенность правил лиги ТНА в том, бойцы должны избегать клинча, а победа присуждается за нокдаун или нокаут. В этом главная составляющая, обеспечивающая зрелищность. Таким образом, спортсмен, проигрывая по очкам, может вырвать победу на последних секундах, отправив соперника в нокдаун. В финальных боях чемпионата мотивация достигает пика, цена ошибки запредельно высока".