Fight Nights: Информация о том, что соперник Балакеримова - студент РУДН и кальянщик - абсурдна

Информация о том, что соперником россиянина Карахана Балакеримова на турнире Fight Nights 90 был студент РУДН, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-атташе промоушна Лаша Чургулия.

"Те люди, которые утверждают такие вещи, если у них есть желание, то пусть разбираются и доказывают. Карахан Балакеримов дебютировал в ММА, он решил себя попробовать в этом виде спорта. В соперники ему был предоставлен боец от спортивного отдела, от матч-мэйкеров, который и выступил на шоу. О том, что он является студентом РУДН, который работает кальянщиком и увлекается баскетболом, мы впервые слышим. Это похоже на абсурд. Видимо, кто-то его с кем-то перепутал", - сказал Чургулия.

Имя африканского соперника Балакеримова - Азубукке Икенн Окафором. Россиянин победил нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов).