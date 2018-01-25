11:06 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Фергюсон - о бое с Нурмагомедовым: "Эта ... меня даже не коснется"

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Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон считает, что ему удастся победить россиянина Хабиба Нурмагомедова. Напомним, бой пройдет 7 апреля, победитель получит титул легкого дивизиона.

"По мне попадают по одной причине: я хочу, что люди тратили силы, - цитирует MMA Fighting Фергюсона. - Но Хабиб, эта ..., даже не коснется меня. Я буду пританцовывать вокруг него, буду бить апперкотами, чтобы он дважды подумал, прежде чем проходить мне в ноги.

Вы когда-нибудь видели у Хабиба рассечение? Не думаю. Я мексиканец, у меня очень острые лезвия на локтях, так что ему надо бы подумать, прежде чем торговать своим чертовым лицом передо мной, особенно в клетке. Ударь меня в лицо, чувак, ты получишь с колена. Я собираюсь разбить тебя в кровь.

Право на титул. Хабиб готов забрать корону

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SUNDESIGN

очкует Тони..уже все свои фишки выдал.

19:55