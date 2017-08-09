Фергюсон - Нурмагомедову: "Не обманывай своих поклонников, ты не хочешь боя со мной"

Американский боец Тони Фергюсон рассказал о том, что Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, проинформировал UFC о нежелании россиянина выходить на поединок против него. В мае 2017 года бой не состоялся в связи с проблемами со здоровьем у Нурмагомедова.

"Хабиб, твой менеджер Али Абдель-Азиз сказал UFC, что ты не готов драться со мной. Он отказался от боя от твоего имени. Не обманывай своих поклонников", – написал Фергюсон на своей странице в Твиттере.