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Федор Емельяненко: "Желаю скорейшего выздоровления Митриону"

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Боец ММА Федор Емельяненко подтвердил информацию о том, что его бой с Мэттом Митрионом не состоялся из-за болезни соперника. В день поединка американец был госпитализирован в больницу, после чего у него были найдены камни в почках. По словам россиянина, бой состоится через несколько месяцев.

"Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел", - написал Емельяненко в "Инстаграме".

 

Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник, попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел. Слава Богу за все!

Публикация от Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) Фев 18 2017 в 4:41 PST

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