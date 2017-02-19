Федор Емельяненко: "Желаю скорейшего выздоровления Митриону"

Боец ММА Федор Емельяненко подтвердил информацию о том, что его бой с Мэттом Митрионом не состоялся из-за болезни соперника. В день поединка американец был госпитализирован в больницу, после чего у него были найдены камни в почках. По словам россиянина, бой состоится через несколько месяцев.

"Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел", - написал Емельяненко в "Инстаграме".