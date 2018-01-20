Федор Емельяненко: "Я не стою 100 миллионов долларов, как Макгрегор"

Российский боец Федор Емельяненко в интервью Fight Hub TV отметил, что он свои деньги заработал тяжелым трудом. Спортсмен также добавил, что он не стоит 100 миллионов долларов, как ирландец Конор Макгрегор.

– Ваше мнение о таких бойцах, как например Макгрегор, которые заработали много денег и не собираются дальше выступать.

– Это должно быть как-то прописано в контракте. Сторона должна предусмотреть это с бойцом. А вообще, деньги - далеко не самое важное. Важно, кем ты будешь и останешься ли ты человеком при этих деньгах.

– Есть ли какое-то оправдание бойцу, что он, заработав много денег, не собирается больше биться и защищать свой титул.

– Мне это чувство не знакомо. Если есть контракт, если он дал слово, то он должен его отработать.

– Если бы вы в 28 лет заработали 100 миллионов долларов, то вы бы хотели продолжать дальше биться?

– Я не стою 100 миллионов, поэтому зачем рассматривать этот вопрос. Зачем думать о том, чего нет и не могло быть. Те деньги, которые у меня есть, я заработал тяжелым трудом. Я благодарен Богу за это.