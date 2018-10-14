Федор Емельяненко вошел в топ-20 лучших тяжеловесов мира

Портал Fight Matrix обновил рейтинг бойцов-тяжеловесов в смешанных единоборствах. Первая десятка осталась такой же, как и неделю назад. Во второй части двадцатки же произошли значительные изменения. Что касается российских спортсменов, то Виталий Минаков опустился с 12-го на 15-е место, Сергей Харитонов поднялся с 30-го на 19-е, а Федор Емельяненко - с 26-го на 20-е.

В ночь на субботу Харитонов на шоу Bellator 207 победил Роя Нельсона, а в ночь на воскресенье Емельяненко на шоу Bellator 208 одолел Чейла Соннена. Оба поединка завершились в первом раунде. Наши бойцы победили нокаутами.

Емельяненко вышел в финал Гран-При тяжеловесов Bellator, где встретится с Райаном Бэйдером. В рейтинге Fight Matrix 35-летний американец идет на пятом месте.

Рейтинг тяжеловесов от 14 октября. Топ-20.

1. Даниэль Кормье (США) - 2234 балла.

2. Стипе Миочич (США) - 1477.

3. Деррик Льюис (США) - 998.

4. Кертис Блейдс (США) - 787.

5. Райан Бэйдер (США) - 763.

6. Франсис Нганну (Франция/Камерун) - 678.

7. Алистар Оверим (Голландия) - 625.

8. Александр Волков (Россия) - 584.

9. Джуниор дос Сантос (Бразилия) - 558.

10. Алексей Олейник (Россия) - 404.

11. Марк Хант (Новая Зеландия) - 323.

12. Мэтт Митрион (США) - 285.

13. Чик Конго (Франция) - 270.

14. Марчин Тыбура (Польша) - 268.

15. Виталий Минаков (Россия) - 263.

16. Тай Туиваса (Австралия) - 246.

17. Мухаммед Лаваль (США) - 244.

18. Мирко Филипович (Хорватия) - 243.

19. Сергей Харитонов (Россия) - 240.

20. Федор Емельяненко (Россия) - 230. (Илья Андреев)