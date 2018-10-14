Федор Емельяненко вошел в топ-20 лучших тяжеловесов мира

Портал Fight Matrix обновил рейтинг бойцов-тяжеловесов в смешанных единоборствах. Первая десятка осталась такой же, как и неделю назад. Во второй части двадцатки же произошли значительные изменения. Что касается российских спортсменов, то Виталий Минаков опустился с 12-го на 15-е место, Сергей Харитонов поднялся с 30-го на 19-е, а Федор Емельяненко - с 26-го на 20-е.
В ночь на субботу Харитонов на шоу Bellator 207 победил Роя Нельсона, а в ночь на воскресенье Емельяненко на шоу Bellator 208 одолел Чейла Соннена. Оба поединка завершились в первом раунде. Наши бойцы победили нокаутами.
Емельяненко вышел в финал Гран-При тяжеловесов Bellator, где встретится с Райаном Бэйдером. В рейтинге Fight Matrix 35-летний американец идет на пятом месте.
Рейтинг тяжеловесов от 14 октября. Топ-20.
1. Даниэль Кормье (США) - 2234 балла.
2. Стипе Миочич (США) - 1477.
3. Деррик Льюис (США) - 998.
4. Кертис Блейдс (США) - 787.
5. Райан Бэйдер (США) - 763.
6. Франсис Нганну (Франция/Камерун) - 678.
7. Алистар Оверим (Голландия) - 625.
8. Александр Волков (Россия) - 584.
9. Джуниор дос Сантос (Бразилия) - 558.
10. Алексей Олейник (Россия) - 404.
11. Марк Хант (Новая Зеландия) - 323.
12. Мэтт Митрион (США) - 285.
13. Чик Конго (Франция) - 270.
14. Марчин Тыбура (Польша) - 268.
15. Виталий Минаков (Россия) - 263.
16. Тай Туиваса (Австралия) - 246.
17. Мухаммед Лаваль (США) - 244.
18. Мирко Филипович (Хорватия) - 243.
19. Сергей Харитонов (Россия) - 240.
20. Федор Емельяненко (Россия) - 230. (Илья Андреев)