09:46 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "У меня никогда не было проблем с допинг-контролем"

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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подчеркнул, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с Мэттом Митрионом. Бой Емельяненко - Митрион, который должен был состояться 18 февраля, был перенесен на неопределенный срок после того, как в день боя у американца возникли проблемы со здоровьем.

Медицинское обследование перед поединком показало наличие у Митриона камней в почках. Позже стало известно, что дебютный бой в Bellator россиянин может провести в мае или июне 2017 года.

- Да, конечно, перед боем был допинг-тест, - приводит ТАСС слова Емельяненко. - Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4037352

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