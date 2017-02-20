Федор Емельяненко: "У меня никогда не было проблем с допинг-контролем"

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко подчеркнул, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с Мэттом Митрионом. Бой Емельяненко - Митрион, который должен был состояться 18 февраля, был перенесен на неопределенный срок после того, как в день боя у американца возникли проблемы со здоровьем.

Медицинское обследование перед поединком показало наличие у Митриона камней в почках. Позже стало известно, что дебютный бой в Bellator россиянин может провести в мае или июне 2017 года.

- Да, конечно, перед боем был допинг-тест, - приводит ТАСС слова Емельяненко. - Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем.