Федор Емельяненко: "Спортсмену нужно включать мозги"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко призвал молодых бойцов думать головой во время поединков. Емельяненко добавил, что главное – это умение анализировать свои ошибки.
– Моя задача прежде всего состоит в том, чтобы ребята научились думать и видеть свои ошибки. Конечно, они могут что-то взять от моих мастер-классов, но прежде всего нужно включить свои мозги, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Если спортсмен будет проводить анализ и видеть все свои ошибки, то все будет хорошо.
serenky25
Это не он. Это его брат Алексей. Не гони на Федоора.
17:54
armi
Призвал включать мозги??? А него самого то они есть??? Или он просто "забыл включить", когда в скандалах участвовал, а потом и до изнасилования с последующей тюрьмой докатился??? Господи, он еще "советует"!!!!!!!
17:48