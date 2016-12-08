17:31 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко: "Спортсмену нужно включать мозги"

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Президент Союза ММА России Федор Емельяненко призвал молодых бойцов думать головой во время поединков. Емельяненко добавил, что главное – это умение анализировать свои ошибки.

– Моя задача прежде всего состоит в том, чтобы ребята научились думать и видеть свои ошибки. Конечно, они могут что-то взять от моих мастер-классов, но прежде всего нужно включить свои мозги, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Если спортсмен будет проводить анализ и видеть все свои ошибки, то все будет хорошо.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3854502

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Это не он. Это его брат Алексей. Не гони на Федоора.

17:54

armi

Призвал включать мозги??? А него самого то они есть??? Или он просто "забыл включить", когда в скандалах участвовал, а потом и до изнасилования с последующей тюрьмой докатился??? Господи, он еще "советует"!!!!!!!

17:48

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