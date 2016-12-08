Федор Емельяненко: "Спортсмену нужно включать мозги"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко призвал молодых бойцов думать головой во время поединков. Емельяненко добавил, что главное – это умение анализировать свои ошибки.

– Моя задача прежде всего состоит в том, чтобы ребята научились думать и видеть свои ошибки. Конечно, они могут что-то взять от моих мастер-классов, но прежде всего нужно включить свои мозги, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Если спортсмен будет проводить анализ и видеть все свои ошибки, то все будет хорошо.