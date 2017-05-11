Федор Емельяненко: "Совмещать работу в Союзе ММА и подготовку к бою очень сложно"

Самый знаменитый российский боец смешанного стиля, глава Союза ММА России Федор Емельяненко отметил, что после чемпионата России по смешанным боям сосредоточится на подготовке к бою с Мэттом Митрионом. Поединок пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

– Сложно вам сейчас совмещать работу во главе Союза ММА с подготовкой к бою с Мэттом Митрионом?

– Очень сложно. Но, слава богу, совмещаю.

– Как распределяете время?

– В период проведения чемпионата России, больше времени, конечно, уделяю Союзу ММА России. Но после соревнований буду готовиться к своему бою. А работу Союза будут нести на своих плечах вице-президенты. (Елена СОБОЛЬ)

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