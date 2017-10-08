Федор Емельяненко: "Слаженная работа в команде дает результат"

Национальная сборная России по ММА триумфально выступила на чемпионате мира, завоевав семь золотых наград из восьми возможных в мужском турнире. Чемпионами мира стали Гаджимурад Заваев (до 61,2 кг), Абдулмуталип Гайирбегов (до 65,8 кг), Али Абдулхаликов (до 70,3 кг), Шамиль Мусаев (до 77,1 кг), Шахрудинов Магомед (до 84 кг), Муслим Магомедов (до 93 кг), Анатолий Малыхин (свыше 93 кг).



В женском турнире в весе до 52,2 кг россиянка Екатерина Старых принесла команде серебро, уступив в финале по очкам китаянке Ли Хе Кин. Бронзу завоевала Татьяна Чулкина (до 61,2 кг).



Российские бойцы в пятый раз доказали лидирующие позиции. В общекомандном зачете Россия заняла первое место, вторая строчка – за Казахстаном, на третьем месте – команда Кыргызстана.



Президент Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил сборную России по ММА с триумфальной победой на чемпионате мира: "От всей души поздравляю сборную России с 7 золотыми медалями, серебром и бронзой на чемпионате мира по ММА! Ребята, вы молодцы! В этом году у вас были очень сильные и достойные соперники. Каждый из вас выложился на полную! Все поединки были зрелищными и интересными. Медали, привезенные в нашу страну, – это заслуга всей команды и каждого спортсмена в отдельности, всего тренерского корпуса Союза ММА России и тренера каждого отдельного спортсмена. Слаженная работа в команде всегда дает результат, поэтому наша сборная является сильнейшей в мире уже на протяжении 5 лет! Всем нашим спортсменам желаю хорошего отдыха после напряженной подготовки и новых побед не только в спорте, но и в жизни!"

Чемпионат мира прошел в Астане. В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 30 стран мира.