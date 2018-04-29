Федор Емельяненко: "Слава богу, мы победили!"

Российский боец Федор Емельяненко после победы над Фрэнком Миром поблагодарил своих тренеров, близких и поклонников. Сегодня утром 41-летний россиянин нокаутировал американца в первом раунде.

– Нижайший поклон всем, кто смотрел бой, переживал и молился за меня, – написал в своем Инстаграме победитель. – Большое спасибо моей семье, друзьям, тренерам: Питеру Тайессе, Владимиру Михайловичу Воронову, Александру Васильевичу Мичкову, Максиму Лейдеккеру, Хансу Крусу за поддержку и помощь в подготовке. Знаю, что очень многим пришлось рано вставать, чтобы посмотреть этот бой. Много поклонников единоборств приехали в Роузмонт из России, Сербии, Греции и Америки! Слава богу, мы победили!