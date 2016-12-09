Федор Емельяненко: "Схватка между Макгрегором и Нурмагомедовым будет зрелищной"

Президент союза ММА России Федор Емельяненко в интервью "Известиям" выразил мнение, что зрители увидят зрелищную схватку в случае проведения боя между чемпионом UFC Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Ранее россиянин вызвал ирландца на поединок. В свою очередь Макгрегор не стал напрямую отказываться от схватки, сказав, что Нурмагомедову нужно доказать, что он достоин этого боя.

Позже стало известно, что действующий чемпион UFC не собирается выходить на настил до мая 2017 года.

- Спор, кажущийся вечным, - кто победит в сражении между Макгрегором и Нурмагомедовым? - вопрос Емельяненко.

- Ирландец очень хорош в стойке, это общеизвестный факт. А вот Хабиб - профи в партере. Если этот бой состоится, уверен, схватка будет очень зрелищной!