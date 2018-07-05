Федор Емельяненко проведет бой против Соннена в США

Полуфинальный бой "Гран-при" Bellator в тяжелом весе между россиянином Федором Емельяненко и американцем Чейлом Сонненом пройдет в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоушена. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что поединок состоится в России.

В пресс-службе отметили, что бой пройдет в октябре.

В активе Емельяненко 43 боя, в которых он одержал 37 побед (28 – досрочно), потерпев 5 поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Соннен провел 35 поединков (30 побед и 15 поражений).