"Федор Емельяненко продолжит развитие единоборств". Союз ММА – о новой должности легендарного бойца

Новый президент Союза ММА России Радмир Габдуллин опроверг сообщения о том, что легендарный боец Федор Емельяненко отошел о руководства организации. По его словам, перестановки носят технический характер.

– Произошли небольшие структурные изменения в нашей организации, – сказал Габдуллин. – На внеочередной конференции Федор Емельяненко был выбран председателем наблюдательного совета Союза ММА России. Он продолжит работать в организации и заниматься развитием нашего вида спорта. (Олег Шамонаев)