Федор Емельяненко: "Приятно наблюдать, как российские спортсмены прибавляют в мастерстве"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко отметил, что российские бойцы достойно выступили на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам (ММА), несмотря на серьезную конкуренцию. По словам четырехкратного чемпиона мира по боевому самбо, приятно наблюдать, как спортсмены развиваются и от турнира к турниру прибавляют в мастерстве.

– Хочу выразить слова благодарности всем нашим спортсменам национальной сборной, тренерскому штабу, врачу команды и всем сотрудникам Союза ММА России, – приводит ТАСС слова Емельяненко. – Спортсмены прошли большой путь, проделали огромную работу, выдержали сложный отбор. Несмотря на растущую конкуренцию среди стран, наши ребята благодаря грамотно выстроенной подготовке, силе духа и упорным тренировкам показали стопроцентный результат. Мы гордимся, что у нас уже появились двукратные чемпионы мира – Магомед Анкалаев и Гамзат Хирамагомедов, приятно наблюдать, как развиваются спортсмены и от турнира к турниру прибавляют в мастерстве.

Напомним, что российские бойцы завоевали золотые медали во всех семи весовых категориях на мировом первенстве в Макао.



