Федор Емельяненко поздравил сборную России по ММА с победой на чемпионате мира

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил сборную России с победой на чемпионате мира.

- От всей души поздравляю сборную России по ММА с победами на чемпионате мира! За всю историю вида спорта это самый сложный чемпионат, так как он проходил под эгидой двух федераций, и было очень много нововведений. Именно тем ценнее каждая победа. Все ребята показали очень хороший уровень подготовки, каждый боролся за золото, полностью выкладываясь в поединках. За это отдельное спасибо личным тренерам и тренерам Союза ММА России! Благодаря вашему труду сборная уже 6 раз подряд занимает первое общекомандное место на чемпионатах мира! Также хочу отметить, что сборная России была награждена как лучшая команда, а Мария Махмутова признана лучшей судьей года! Поздравляю всех сотрудников Союза и все наши Федерации с этими наградами!, - сказал Емельяненко.

Первый объединенный чемпионат мира по ММА прошел в Бахрейне. Сборная России завоевала 5 золотых медалей, одну серебряную и заняла первое общекомандное место. Чемпионами мира стали: Руслан Сатиев, Шарапудин Магомедов, Ислам Багомедов, Джамал Меджидов, Магомед Шахрудинов.