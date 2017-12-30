21:49 30 декабря | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Федор Емельяненко поздравил поклонников ММА с Новым годом


Президент Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

"Уходящий год был насыщенный событиями и спортивными мероприятиями. В следующем году мы планируем держать планку и радовать всех поклонников смешанных единоборств турнирами, а также открывать новых перспективных спортсменов нашего вида спорта. 

Новый год – это семейный праздник, поэтому от всей души желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного тепла, уюта и взаимопонимания! Пусть каждый из вас ставит цели и достигает их с поддержкой родных и друзей! 

Новых побед, стремлений и исполнения желаний в новом году!" - говорится в обращении Емельяненко на официальном сайте Союза ММА России.

Дополнительная информация

http://unionmma.ru/news/pozdravlenie-s-nastupayuschim-novyim-godom-1/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий