Федор Емельяненко: "Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным"

Президент Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что будет лично следить за делом по поводу избиения первого вице-президента организации Радмира Габдуллина. Инцидент случился, когда Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

По информации СМИ, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, – боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка. Позже сам Габдуллин подтвердил, что боец Хирамагомедов с братом Гамзатом избили его в гостинице после боя в Астане.

– Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставить без внимания, – сказал Емельяненко. – Поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным. Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах.



Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом Союза. Все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос. Радмир Габдуллин – честный и справедливый человек. Его приглашают работать главным судьей на любительских и профессиональных турнирах. Радмир – опытный судья и заслуживает уважения.



Союз ММА России разбирается с данным инцидентом. Я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба. Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России.