Федор Емельяненко: "Популярность мне очень утомительна"

Российский боец Федор Емельяненко после открытой тренировке в Сан-Хосе перед поединком против американца Мэтта Митриона признался, что устал от популярности. Бой состоится в ночь на воскресенье.

- Как я отношусь к тому, что меня называют величайшим всех времен? Я бьюсь только чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога Иисуса Христа, - приводит mmafighting.com Емельяненко. - Моя личная популярность мне очень утомительна, напрягает.

Моя мотивация? Я являюсь представителем своей страны, какая еще нужна мотивация? За мной идут молодые ребята, которые так же хотят представлять свою родину. Надеюсь, и их скоро все узнают.