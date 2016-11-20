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Федор Емельяненко: "Подписали с Bellator контракт на несколько боев"

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Президент союза ММА России Федор Емельяненко сообщил о подписании контракта с Bellator на несколько боев. Свой первый поединок россиянин проведет 18 февраля против американца Мэтта Митриона. Мероприятие состоится в Сан-Хосе.

Последний бой Емельяненко провел 18 июня 2016 года в организации Fight Nights против Фабио Мальдонадо, одержав победу решением большинства судей.

- Добрый вечер. Я рад вернуться в США, - приводит mmanews слова Емельяненко. - У меня долгие отношение с Bellator. Несколько раз я приезжал сюда в качестве гостя. Здесь лучшие бойцы. Я следил за турнирами Bellator и рад возможности выступать здесь. Мы заключили контракт на несколько боев. Я буду стараться победить изо всех сил.

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