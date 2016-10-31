Федор Емельяненко: "Переговоры по поводу нового боя ведем, но контракт еще не подписан"

Российский боец Федор Емельяненко подтвердил, что ведет переговоры об организации нового боя. Однако он также отметил, что никаких договоренностей ни с кем достигнуто не было. Ранее СМИ писали, что соперником россиянина будет американец Мэтт Митрион.

- Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией, - написал на своей странице в Instagram Емельяненко. - До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовиться под определенного оппонента. На сегодняшний день многие люди используют отсутствие информации о моем следующем бое в своих целях. С компанией Rizin мы не вели и не ведем переговоров по поводу поединка. Поэтому информация о согласии Шейна Карвина встретиться со мной на ринге для меня удивительна. Никаких предложений от японского промоушена мне не поступало. В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках.