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Федор Емельяненко: "Переговоры по поводу нового боя ведем, но контракт еще не подписан"

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Российский боец Федор Емельяненко подтвердил, что ведет переговоры об организации нового боя. Однако он также отметил, что никаких договоренностей ни с кем достигнуто не было. Ранее СМИ писали, что соперником россиянина будет американец Мэтт Митрион.

- Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией, - написал на своей странице в Instagram Емельяненко. - До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовиться под определенного оппонента. На сегодняшний день многие люди используют отсутствие информации о моем следующем бое в своих целях. С компанией Rizin мы не вели и не ведем переговоров по поводу поединка. Поэтому информация о согласии Шейна Карвина встретиться со мной на ринге для меня удивительна. Никаких предложений от японского промоушена мне не поступало. В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках.

 

Сейчас мы ведем переговоры по поводу моего следующего боя, но контракт еще не подписан ни с одной организацией. До официального анонса вся информация о переговорах является конфиденциальной, и ни одна из сторон не может ее разглашать. Пока я тренируюсь в прежнем режиме, еще не начинал готовится под определенного оппонента. На сегодняшний день многие люди используют отсутствие информации о моем следующем бое в своих целях. С компанией Rizin мы не вели и не ведем переговоры по поводу поединка. Поэтому, информация о согласии Шейна Карвина встретиться со мной на ринге для меня удивительна. Никаких предложений от японского промоушена мне не поступало. В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источниках.

Фото опубликовано Федор Емельяненко (@fedoremelianenkoofficial) Окт 31 2016 в 5:22 PDT

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